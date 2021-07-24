/641759/هشام-هلال-ثورة-23-يوليو-أعادت-للشعب-المصرى-حقوقه-المسلوبة-ولها-إنجازات-عظيمة

قال النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام ١٩٥٢ أعادت إلى الشعب المصري حقوقه المسلوبة، على مدار سنوات عانى خلالها الشعب من الفقر والظلم وسيطرة الإقطاعيين على خيرات البلاد.

دوت الخليج يرصد ما ذكره النائب هشام هلال بشأن ذكرى ثورة يوليو

ذكرى ثورة يوليو

وأكد النائب هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، أن ثورة 23 يوليو كان لها انجازات في كافة مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية، مشيرًا إلى أنها لها الدور الأول في بناءً النهضة الصناعية واتاحة التعليم لجميع افراد الشعب من خلال مجانية التعليم.

وأكد النائب هشام هلال، عضو مجلس النواب، ان ثورة الثالث والعشرين من يوليو آثبتت ان للبلاد جيش وطني قوي قادر على ان يلبي نداء الوطن عند احتياجه.

هذا ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، عقد جلساته العامة غدا الأحد الموافق 25\7\2021، للتصديق على مضابط الجلسات، إضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

الثروة السمكية

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.