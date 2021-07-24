سعفان: إجراءات احترازية لدخول أبوظبى للحد من تحورات كورونا

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بالإمارات يفيد بأن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبوظبى، اعتمدت إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، وذلك فى إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات الفيروس وضمان استمرارية الفحوصات.





وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى للوزارة، فى بيان اليوم، إن التقرير الذى تلقاه الوزير يأتى فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

من جهتها، قالت حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، إن اللجنة اعتمدت السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقى نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف "PCR"، وخلال 24 ساعة من تلقى نتيجة سلبية لفحص "DPI"، ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص "PCR" إجراء فحص "PCR" فى اليوم الرابع من الدخول فى حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة لفحص "PCR" فى اليوم الثامن من الدخول فى حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

وأضافت أن الإجراءات تضمنت أيضا أنه يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بإجراء فحص "DPI" وفحص "PCR" فى اليوم الثالث من الدخول فى حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص "PCR" فى اليوم السابع من الدخول فى حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر.

وأوضحت، أن اللجنة أكدت أنه لا يمكن استخدام فحص "DPI" لدخول أبوظبى لمرات متتالية، مشيرة إلى أن الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين وسيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.