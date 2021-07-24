الثانوية العامة.. انطلاق امتحان الفيزياء لطلبة الشعبة العلمية

جدة - نرمين السيد - يؤدى امتحان الفيزياء 392 ألفًا و863 طالبًا وطالبة، فى 2.189 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة المراجعات النهائية لمادة الفيزياء على منصة حصص مصر ومنصة البث المباشر للوزارة بالإضافة إلى توفير المراجعات عبر قناة مدرستنا 2 لمن لا يملك اتصالًا بشبكة الإنترنت. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لا مجال لتسريب امتحانات الثانوية العامة، حيث يتم وضع الأسئلة وطباعتها وتأمين وصولها للجان النظام والمراقبة وحتى لجان الامتحانات تحت إشراف الجهات السيادية.

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