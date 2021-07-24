/641755/ماذا-قدم-الأهلي-فى-مشاركاته-بكأس-العالم-للأندية

يتصارع أبطال القارات الستة في ظل المنافسة على لقب الأفضل في العالم، ودائما ما تعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ذو طابع خاص بالنسبة للفرق العربية، التي تؤتيها الفرصة للعب أمام أقوى وأكبر الفرق الأوروبية من خلال المنافسة في هذه البطولة.

انسحب نادي أوكلاند سيتي من المونديال هذا العام، وذلك بسبب عجزه عن السفر لتفشي فيروس كورونا، فأصبح النادي الأهلي هو أكثر الأندية مشاركةً في البطولة.ونجح المارد الأحمر في المشاركة فى مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل، وذلك في أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020.

ويرصد دوت الخليج أرقام الأهلى في مونديال الأندية قبل المشاركة المقبلة..

خاض 15 مباراة في الـ6 نسخ

فاز: 4 مباريات

التعادل: مرة وحيدة

خسر: 10 لقاءات

سجل: 12 هدف

استقبلت شباكه: 24 هدف

وشهد عام 2005 أول مشاركة للأهلى فى البطولة والتى أقيمت فى اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية أمام اتحاد جدة السعودى بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس أمام سيدنى الأسترالى بنتيجة 1/2.

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخه، حيث ظهر الأحمر في مونديال الأندية في 6 مناسبات من قبل.

كان عام 2005 هو أول مشاركة للنادي الأهلي في البطولة والتي أقيمت في اليابان، وفشل فى تحقيق أى انتصار ليحتل المركز الأخير، بعدما خسر فى المباراة الافتتاحية من اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، قبل أن يخسر فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس من سيدنى الأسترالى بهدفين مقابل هدف.

وفى العام التالى 2006، عاد المادر الأحمر للمشاركة مرة أخرى في كأس العالم للأندية، وافتتح مبارياته بالفوز على أوكلاند سيتى النيوزلندي بهدفين دون رد، قبل أن يخسر الفريق فى مباراة الدور نصف النهائي أمام إنترناسيونال البرازيلي بنتيجة 2-1، ليواجه كلوب أمريكا المكسيكي على المركز الثالث والذى حسمه لصالحه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، لينجح فى حصد الميدالية البرونزية فى هذه النسخة بعد تحقيقه المركز الثالث.

كان الظهور الثالث للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية في 2008، وحصل الأحمر على المركز السادس، وذلك بعد أن خسر في المباراة الأولى من نادي باتشوكا المكسيكي 4-2، وخسر من نادي أديلايدي يونايتد 1-0 في مباراة تحديد المركز الخامس.

ظهر الشياطين الحمر من جديد فى نسخة عام 2012 والتى أقيمت فى اليابان، حيث حصد الأهلى المركز الرابع فى هذه النسخة، بعد أن تمكن من الفوز فى المباراة الافتتاحية أمام سانفريس هيروشيما اليابانى بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر فى نصف النهائى أمام كورينثيانز البرازيلى بهدفٍ دون رد، ثم خسر مجددًا فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام مونتيرى المكسيكى 2-0.

شهد كأس العالم للأندية بالمغرب 2013 اخر مشاركة للنادي الأهلي فى مونديال الأندية، ولم يحقق خلالها الفريق الأحمر النتائج المرجوة، حيث حقق المركز الأخير بعد خسارته فى مباراة الدور ربع النهائى أمام جوانزو إيفرجراند الصينى بهدفين مقابل لاشيء، قبل أن يخسر فى المباراة الثانية أمام مونتيرى المكسيكى بنتيجة 1-5.

وفي كأس العالم للأندية 2020، حصل الأهلي على الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه.