في الثانية والنصف من ظهر اليوم ، السبت ، يبدأ منتخب مصر لكرة اليد أولي مباريته في بطولة أولمبياد طوكيو 2020 المقامة في اليابان بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا ضد نظيره البرتغالي.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كل من الدنمارك - السويد - البرتغال - اليابان - البحرين. بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: النرويج - فرنسا - ألمانيا - البرازيل - إسبانيا - الأرجنتين. وتضم قائمة اللاعبين: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل. ويخوض منتخب مصر المباراة الثانية أمام منتخب الدنمارك يوم 26 يوليو، وتقام المباراة فى تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة. فيما يخوض منتخب مصر المباراة الثالثة أمام منتخب اليابان يوم 28 يوليو، وتقام المباراة فى تمام الساعة 7:15 صباحا بتوقيت القاهرة. بينما تقام المباراة الرابعة أمام السويد يوم 30 يوليو، فى تمام الساعة 9:15 صباحا بتوقيت القاهرة. أما المباراة الخامسة أمام منتخب البحرين يوم 1 أغسطس فى تمام الساعة 4:00 صباحا بتوقيت القاهرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منتخب اليد يواجه البرتغال فى افتتاح مشوار أولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.