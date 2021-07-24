فيديو.. شلالات نياجرا الكندية تتزين بعلم مصر احتفالا بثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - تزينت شلالات نياجرا الشهيرة عالميا بألوان العلم المصرى مساء الجمعة 23 يوليو الجارى، بمناسبة العيد القومى لجمهورية مصر العربية، عيد ثورة 23 يوليو المجيدة، للعام الثانى على التوالي، وبمبادرة من سفارة مصر فى كندا.





شارك فى الحدث، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، العديد من أبناء الجالية المصرية فى كندا فى هذا الحدث الفريد، حيث وجهت السفارة فى كندا الدعوة لهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، مع التقاط صور تذكارية وإرسالها الى السفارة المصرية لنشرها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعى. الجدير بالذكر أن السفارة المصرية فى كندا نظمت على مدار شهر يوليو العديد من الفعاليات الافتراضية والفعلية للاحتفال بكل من العيد القومى المصرى وشهر التراث المصرى الذى يتم إحياؤه فى شهر يوليو من كل عام بكندا.

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