مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، على رأسها مباراة قطر ضد السلفادور فى ربع نهائى كأس الكونكاكاف الكأس الذهبية، فضلا عن مباريات ودية فى مقدمتها بايرن ميونخ ضد أياكس أمستردام ويوفنتوس ضد تشيزينا.

بطولة الكونكاكاف الكأس الذهبية

تقام مباراة قطر أمام السلفادور والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا

مباريات ودية

تقام مباراة فولفسبورج أمام فريق موناكو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا

تقام بوروسيا دورتموند أمام أتلتيك بيلباو والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة كوينز بارك رينجرز أمام فريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام فريق أياكس أمستردام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا

تقام مباراة ستوك سيتي أمام فريق أستون فيلا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء

تقام يوفنتوس أمام فريق تشيزينا أمام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعةالساعة السادسة مساء

تقام مباراة باريس سان جيرمان أمام جنوى والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء

تقام مباراة برشلونة أمام فريق جيرونا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء

حقق البنك الأهلي تعادلا هاما مع النادي الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتازعقب عودة المارد الأحمر للمسابقات المحلية من جديد

وسجل محمد مجدي أفشة هدف الأهلي الأول في شباك محمود الزنفلي بعد متابعة جيدة لتسديدة جونيور أجاي جناح المارد الأحمر بعد عدة تسديدات متتالية في منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل كريم بامبو لصفوف البنك الأهلي.

الأهلي يفوز على البنك بهدف نظيف في الدوري

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 52 في المركز الثاني خلف الزمالك متصدر الترتيب لكن بفارق مباريات أقل بـ 3 مواجهات عن الفارس الأبيض بينما رفع رصيد البنك الأهلي عند النقطة 26 في المركز الخامس عشر وبفارق نقطة عن أسوان صاحب المرتبة السادسة عشر.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون في إطار خوض المارد الأحمر مواجهاته المؤجلة بسبب إرتباطه بالمواجهات الإفريقية.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمي :علي لطفي

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - السولية - أفشة

خط الهجوم: كهربا - أجاي - محمد شريف