الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة، مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعه بقيم تتراوح "2:4" درجات.





وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، والسواحل الشمالية.طقس كما توقعت الهيئة، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعه مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشرقية رفح والعريش، وأقصى جنوب البلاد على حلايب وشلاتين وأبوسمبل على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا.

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