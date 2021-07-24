فيديو.. لحوم صكوك الأضاحى تصل 3 محافظات

جدة - نرمين السيد - ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، فيديو يتحدث خلاله عددا من رجال الأوقاف بعد وصول الدفعة الأولى من لحوم صكوك الأضاحى.
وقال أحد رجال وزارة الأوقاف بالجيزة، إن المديرية استقبلت اليوم 4 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى، مضيفًا: "نحن فى مقر التوزيع للإدارات الفرعية ليتم التوزيع على المستحقين".
فى حين قال آخر من مديرية أوقاف القليوبية، إن الدفعة الأولى من اللحوم وصلت إلى المديرية والتى تصل إلى 4 أطنان من اللحوم وسيتم توزيع اللحوم على الإدارات بواقع نصف طن لكل إدارة.
وقال أحد رجال الأوقاف بمديرية القاهرة، إن المديرية استقبلت اليوم الدفعة الأولى من صكوك الأضاحى.
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