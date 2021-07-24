رامي رضوان ينفي وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

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نفي الإعلامي رامي رضوان وفاة الفنانة دلال عبد العزيز،بعدما تردد خبر وفاته عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي

حقيقة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وكتب رامي رضوان عبر حسابه الرسمي توتير رسالة بشأن هذا الخبر نافيا إياه ومطالبا الجميع بتحري الدقة فيما ينشر قائلا:”الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس. بس فاض الكيل يا رب كل واحد نشر الخبر الزبالة ده يشوفه في حبايبه”متابعا:” للسادة رؤساء التحرير..نقوا صحفيينكوا ايه القرف ده”

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