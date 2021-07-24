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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الفراخ اليوم السبت 24 يوليو في بورصة الدواجن انخفاضاً في سعر الكيلو، وبذلك يستمر تراجع أسعار الفراخ البيضاء في المزارع، وهذا أمر طبيعي خلال الأيام الحالية، وذلك نظراً لكثرة اللحوم عند المواطنين وكثرة الأضاحي، والتي يتم توزيع أغلبها على الفقراء والأصدقاء.

سعر الفراخ اليوم 24 يوليو في بورصة الدواجن

ولذا أصبحت هناك حالة من عدم الإقبال على شراء الدواجن في ظل توافر اللحوم الحمراء، ووفق العاملين بالمجال، فإنهم يتوقعون أن ترتفع أسعار الفراخ مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن يقل تخزين اللحوم في الثلاجات، فيعود المواطنون مرة أخرى للإقبال على الدواجن بشكل عام فترتفع من جديد.

وحول سعر الفراخ اليوم فقد جاءت وفق الأسعار التالية، مع العلم أن هذه الأسعار هي أسعار بورصة الدواجن اليوم، وتزداد الأسعار في محلات التجزئة.

سعر الفراخ البيضاء والساسو اليوم 24 يوليو

سعر الفراخ البيضاء اليوم 24 يوليو سجلت 24 جنيه واتنفيذ على 23 جنيه.

سعر الفراخ الساسو اليوم، أعلى سعر في البورصات 43 جنيه، وأقل سعر 41 جنيه.

سعر الفراخ الأمهات اليوم السبت سجلت 20 جنيه للكيلو.

سعر الكتكوت الابيض اليوم 24 يوليو “شركات”

العناني 8.75 جنيه. نيوهوب إيجيبت 8.75 جنيه. الوادي 7.75 جنيه. القاهرة للدواجن 7.75 جنيه. المراعي 6 جنيه. رواد النيل 6 جنيه. الوكنية 8.25 جنيه.

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