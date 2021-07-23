/641747/بحضور-الخطيب-وغالي-ودياب--سر-دعوة-شوبير-لأعضاء-مجلس-الأهلي

وجه أحمد شوبير لاعب الأهلي السابق ومقدم برامج أون تايم سبورت الحالي الدعوة لعدد من الشخصيات العامة والمشهورة على رأسها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وأحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، وحسام غالي لاعب المارد الأحمر وعضو مجلس النواب، وبعض الشخصيات العامة ولاعبي كرة القدم القدامى.

وتأتي دعوة أحمد شوبير لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ولفيف من الشخصيات العامة والمشهورة والرياضية على رأسها النائب أحمد دياب ، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس في أخر أيام عيد الأضحى المبارك.

بحضور الخطيب وغالي ودياب.. سر دعوة شوبير لأعضاء مجلس الأهلي

بحضور الخطيب وغالي ودياب.. سر دعوة شوبير لأعضاء مجلس الأهلي

وظهر العديد من لاعبي الأهلي القدامى في حفل العشاء لعل أبرزهم : “ محمود الخطيب ، محمد سراج الدين، محمد فضل، محمد جمال الجارحي ، حسام غالي،” بالإضافة للنائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الشباب والرياضة.

على جانب أخر أثارت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر الفيس بوك الجدل خلال الدقائق الماضية يأتي هذا بعد تعادل المارد الأحمر مع البنك بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز.

الحساب الرسمي للأهلي يثير الجدل

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر الفيس بوك صور لتتويج المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا في البطولة التي أقيمت على ملعب محمد بن خامس وحسمها أبناء الجزيرة على حساب كايزر تشيفز بثلاثية دون رد.

وعلقت الصفحة الرسمية على مجموعة الصور المنشورة من تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا قائلة : " روحو ناموا بتحلموا"، في إشارة لمنافسي المارد الأحمر بكافة البطولات.