/641745/الرئيس-جابر-خواطر-الغلابة--من-بائع-الفاكهة-لعائلة-ومجند-العلمين

"يستمع للكبير والصغير " هكذا يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وارائهم وأحوال معيشتهم من خلال جوالاته المختلفة كان أخرها اليوم عندما استمع الرئيس لأحد الأسر المصرية اثناء قيادته دراجته بمنطقة العلمين حيث سألهم الرئيس عن أحوالهم والتعرف علي أسماء أولاد الأسرة، وسؤال الأب عن مسكنه ووظيفته، وقال الأب أنا من القليوبية وأعمل هنا في العلميين.

كما سأله الرئيس السيسي عن راتبه رد قائلاً "الحمد لله"

وقد توجه رب الأسرة للرئيس السيسي، بالدعاء قائلا: "ربنا يباركلنا فيك يا ريس احنا ولادك.. ربنا يعطيك عمر علي عمرك.. ومصر دائما بخير بيك، وفي المقابل رد الرئيس السيسي "اللهم أمين".

كما سأل الرئيس السيسي، أبناء الأب عن دراستهم ومذاكرتهم وعن طموحاتهم وأحلامهم، فيما رد الوالد "ربنا يخليك لينا ياريس"، وفي نهاية الفيديو قال الرئيس السيسي للأب "الإيد الشيقانة ديه يد فيها البركة.

جولات الرئيس والاستماع للمواطنين

ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يستمع فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين اثناء جوالاته المفاجئة، حيث أنه أمس استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يقود دراجته إلى مطالب أحد المجندين، وأجرى الرئيس حوارًا مع المجند للتعرف على أحواله والاستماع إلى مطالبه. ونرصد أبرز هذه المواقف الانسانية للرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يلي.

الاستماع لأسرة مصرية على موتوسيكل

خلال تفقد الرئيس السيسي للأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة.، توقف الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان المعظم واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام باجراءات الأمان حرصاً على سلامتهم.

الاستماع لسيدة مسنة أثناء تفقده محاور وطرق بشرق القاهرة

خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، توقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل، وليطلع على سير الخطوات التنفيذية، وقد التقى الرئيس، بعدد من المواطنين بينهم سيدة مسنة، تصادف تواجدهم أثناء الجولة، وتبادل معهم الحديث بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

الاستماع لشكوى بائع فاكهة ويوجه بعلاجه

خلال مرور الرئيس عبدالفتاح السيسي بأحد شوارع في مدينة نصر، شاهد مواطنين يعملون على عربات بيع الفاكهة والخضروات، حيث قرر الرئيس التوقف بسيارته والتحدث مع هؤلاء المواطنين، وتواصل الرئيس السيسي مع أحد البائعين، الذي عبّر عن سعادته الشديدة برؤية الرئيس، وكان البائع يسير بصعوبة حيث يعاني من مشكلة في الساق .

ووجه الرئيس «السيسي» بعلاج البائع على نفقة الدولة، وقال البائع مُبتهجًا عقب اللفتة الإنسانية: «ربنا فتحلي الباب»