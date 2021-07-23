أسر مصرية تلتقى الرئيس السيسى أثناء جولته بالدراجات فى العلمين وتؤكد له: المدينة جميلة أوى.. والرئيس:جميلة بيكم

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الترحيب بعدد من الأسر المصرية خلال تفقده مدينة العلمين وهو يقود الدراجة، ودار حوار بين الرئيس السيسى وعدد من الأسر للتعرف على أحوالهم والاستماع إلى مطالبهم.

وبدأ الرئيس بالتعرف علي أسماء أولاد إحدى الأسر، وسؤال الأب عن مسكنه ووظيفته، و قالت أحد السيدات :" المدينة جميلة أوى أوى ، حلوة المدينة ياريس "، ليرد الرئيس :" حلوة بيكم انتم ربنا يحفظكم وتشوفوا بلدكم و تستمعوا بيها ، لازم نتبسط و تشوفوا بلدكم و تستمتعوا بيها ".

وأضافت الأسر في حديثها مع الرئيس السيسى:" عمل عظيم ربنا يخليك لينا و يخلى حضرتك"، وسأل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبناء الأب عن دراستهم ومذاكرتهم وعن طموحاتهم وأحلامهم، فيما رد الوالد "ربنا يخليك لينا ياريس".