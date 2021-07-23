وزير الأوقاف يقرر إنهاء خدمة إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنهاء خدمة أشرف سعد فتح الله حامد إمام مسجد حسن الخلق بزهراء مدينة نصر، لخروجه عن جادة الفكر الصحيح والدخول فى موضوعات لا علاقة لها بالخطبة ولا بالخطابة ولا بطبيعة عمله، وبما يعكس فكرًا منغلقًا متشددًا يضر بأمن المجتمع.





وأكدت الوزارة، فى بيان اليوم الجمعة، أن قرار وزير الأوقاف جاء بناء على مذكرة القطاع الدينى وأوقاف القاهرة مجتمعين وبعد جلسة نقاش مطولة حول ما ذكره وأقر به الإمام المنهى خدمته من خروج عن جادة الفكر الصحيح والدخول فى موضوعات لا علاقة لها بالخطبة ولا بالخطابة ولا بطبيعة عمله. كما أكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، وتم تعميم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القاهرة على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

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