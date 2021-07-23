جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية، اليوم الجمعة، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، للتأكد من استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية وسيارات التاكسى، وعدم وجود أى زيادة، وذلك بعد تحريك أسعار المنتجات البترولية بأنواعها الثلاثة.





ووجه المحافظ، فى بيان، اليوم الجمعة، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام سير العمل وتكثيف الحملات الرقابية، وتشكيل حملات مشتركة من إدارات المواقف والمرور ومديرية التموين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين. وأكد أنه فى حالة مخالفة أى سائق يمكن للمواطنين تقديم شكوى على رقم الخط الساخن (114) بغرفة عمليات المحافظة لتلقى البلاغات، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام (01149730943، و01278655167، و01091565955).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتظام سير العمل بالمواقف ولا زيادة فى أسعار تعريفة الركوب بأسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.