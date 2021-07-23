فيديو.. السيسى: لازم تشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها

جدة - نرمين السيد - وقالت إحدى السيدات: "حلوة المدينة يا ريس، حلوة قوى، ربنا يحفظك"، ليرد الرئيس: "حلوة بيكم، وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها، لازم نتبسط وتشوفوا بلدكم وتستمتعوا بيها". وأضافت السيدة: "عمل عظيم ريس، ربنا يخليك لينا ويخلى حضرتك"، ليرد الرئيس: "بفضل الله سبحانه وتعالى، أهلا وسهلا". كما سأل الرئيس أحد الأطفال عن اسمه وعمره، ليرد الطفل: "اسمى آدم".

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