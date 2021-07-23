دوت الخليج يكشف.. اللاعب الذي أعلن موسيماني ضمه للنادي الأهلي

/641741/تحيا-مصر-يكشف-اللاعب-الذي-أعلن-موسيماني-ضمه-للنادي-الأهلي

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن ضم المارد الأحمر للاعب من جنوب إفريقيا بعيدا عن زواني وسيرينو لاعبا فريق صن داونز لأن هذا الأمر سجعله أمام القضاء ، ويكشف دوت الخليج هوية اللاعب.

ويعد اللاعب بيرسي تاو لاعب صن داونز السابق، ولاعب نادي برايتون الانجليزي الحالي هو الأقرب لإرتداء تيشرت النادي الأهلي خاصة بعد أن سبق وأشاد به بيتسو موسيماني في الفترة الماضية.

من هو بيرسي تاو لاعب الأهلي القادم

وساهم بيرسي تاو خلال مسيرته في 95 هدف بمعدل 45 سجلها، و50 صنعها في 165 مباراة لعبها مع كل الأندية التي أرتدى فيها الجنوب إفريقي قمصان عدة فرق أبرزها صن داونز وبرايتون الإنجليزي.

و يلعب بيرسي تاو في مركز الجناح وصانع ألعاب بينما يبلغ تاو 27 سنه في الوقت الحالي، وينتهي عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي خلال 6 أشهر وهو الأمر الذي يجعل اللاعب مجاني في شهر يناير المقبل مع بداية سوق الإنتقالات الشتوية.

وأثار بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد أن تحدث الجنوب إفريقي عن شرب لاعبو المارد الأحمر للكحول خلال تصريحاته الإذاعية ويرصدها دوت الخليج.

أرقام بيرسي تاو لاعب الأهلي الجديد

وقال موسيماني : " أنا لا أقول أن لاعبي فريقي لا يشربون الكحول لكن 90٪ منهم لا يشرب".

وتابع موسيماني لراديو جنوب افريقيا : "لقد استخدمت جهاز قياس الكحول في صن دوانز ولكني لا أستخدمه في النادي الأهلي".

وأضاف موسيماني لمدرب كايزر تشيفز : "لا يمكنك أن تقول لنا أن لديك مفاجأة وبعد ذلك ننام ، كنت أريد معرفة ماهي المفاجأة ، و كنت أعرف أن خاما بيليام سيلعب وكنت على حق في التجهيز لهذا الأمر".

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على تعادل الفريق الأحمر مع البنك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري.

وقال موسيماني عبر تصريحات إذاعية جنوب إفريقية : " حاولنا التسجيل حتى تمكن أفشة من تسجيل الهدف الأول، لكن في الدقائق الأخيرة المنافس أستطاع التعادل ولم نتمكن من العودة، لا توجد لدينا أي أعذار في تلك المسألة".

وعن المنافسة في الدوريتحدث : " على الرغم من انتصاري بالعديد من الألقاب في جنوب أفريقيا، لكنك لن تعرف الطريقة التي تحسم بها البطولة في مصر، نحن علينا أن نتعادل مع الزمالك في النقاط أو نفوز في عدد من المباريات أكثر منهم في نهاية المشوار".

وتابع موسيماني عن الثقافة والحياة في مصر: " ، أريد أن أكون ودود وأريد أن يرى الشعب هنا أنني أحترم ثقافتهم، وحين جئت لمصر أصبح علي التأقلم مع الثقافة المصرية، وكان علي فهم كيف يأكلون، والدين، لأن ذلك سيساعدني في التدريب ".

وأختتم: "كرة القدم في جنوب أفريقيا لها مذاق خاص أفتقده بعيدا الحياة الكروية في الدوري المصري".