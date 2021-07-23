انت الان تتابع تفاصيل خبر اضبط تردد قناة اون تايم سبورت 1,2,3 وتابع أهم الاحداث الرياضية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة اون تايم سبورت 2021 الجديد، يتم عرضه عبر قمر النايل سات، ويمكنك متابعة اهم مباريات الدوري المحلي، والعديد من المواجهات العالمية، ومتابعة آخر أخبار الملك المصري “محمد صلاح” عبر قناة اون تايم سبورت. وصرحت مصادر مسؤولة داخل القناة بأن المواجهات المرتقبة للقلعة الحمراء، ولنادي الزمالك، ومختلف الأندية الأخرى، سوف تلقي اهتمام شديد من قبيل إدارة القناة، وسوف يتوفير استوديوهات تحليلية قوية مميزة لتغطية الأمور الفنية في المبارايات.

عن قنوات On Time sport

تميزت قنوات ON TIME SPORT في الفترات الماضية، إلي أن تتصدر العديد من القنوات الرياضة الاخري، وذلك في كافة أنحاء الوطن العربي وليس مصر فقط. وهو الأمر الذي دفع البعض للرغبة في الحصول على تحديث تردد قناة اون تايم سبورت الجديد، عبر مختلف الأقمار الصناعية، وخاصة النايل سات، والارضي، وذلك لكي يستطيعوا من الاستمتاع بمشاهدة كافة مباريات الدوري المصري للموسم الجاري 2020-2021، والذي يتم عرضه بشكل حصري عبر شاشات القناة.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

يمكنك الآن ضبط تردد القناة رقم 1، عليك فقط إدخال هذه الاحداثيات على جهاز الاستقبال خاصتك، وهي؛

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد On Time sport 2

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد: 10853

تردد قناة On Time Sports 3

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12303.

الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 2750.

تردد قناة أون تايم سبورت الارضي

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد الارضي (التماثلي): UHF9.

– التردد (الرقمي): UHF32.