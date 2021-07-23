ليس لورش أو سيرينو.. موسيمانى يكشف عن صفقة الأهلى مع لاعب جنوب أفريقى

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في حواره مع إذاعة "SAfm" الجنوب أفريقية، اليوم الجمعة، أن المارد الأحمر، سيضم لاعبا من جنوب أفريقيا، خلال الفترة المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق في المرحلة المقبل.

وقال موسيماني بهذا الشأن:"هناك لاعب سينضم للأهلي من جنوب إفريقيا، ليس لورش أوسيرينو، وليس لاعبا من فريقي السابق (صن داونز)، لأنني لا أتحديث عن هؤلاء اللاعبين لأنهم سيقودني للمحاكمة".

وعن تأقلمه في الحياة في مصر، قال :"من المهم جدًا العمل مع أشخاص محليين خاصة عندما تكون من بلد مختلف لأنهم يتحدثون اللغة ويتحدثونها بطريقة يفهمها اللاعبون".

وواصل المدير الفني قائلا :"أود أن يأتي لاعبو جنوب أفريقيا إلى اللعب هنا، لكني أود اتباع الطرق الصحيحة لفعل ذلك، أنتم تعرفون ما حدث مع سيرينو، قالوا إنني أجرد فريقي السابق من أبرز لاعبيه، رغم أن الأهلي أراده قبل أن أحضر إلى هنا".

وعن تعرضه للهجوم من قبل جماهير صن داونز، قال "قبلت الاعتذار من مشجعي صنداونز لأنني أعرف أنهم لم يكونوا المشجعين الحقيقيين، لقد تمت مهاجمتي من قبل أشخاص داخل النادي .. إنها قصة حزينة بيني وبين صن داونز. أتحدث عنهم بفخر، واعتقدت أنهم سيفعلون نفس الشيء، إنه أمر يؤلمني، لا يمكنني حتى تناول الشاي هناك الآن".

وحقق موسيماني لقب دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في مسيرته التدريبية، بعد الفوز باللقب مع صن داونز في عام 2016.