بشعار "اذهبوا إلى الجحيم".. شاهد مظاهرات فى طوكيو لرفض الأولمبياد بسبب كورونا

تجمع المئات من المتظاهرين في أنحاء العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الجمعة متجهين نحو حفل افتتاح الألعاب الأوليمبية مرددين هتافات رافضة لتنظيم الحدث الرياضي في ظل تفشي وباء كورونا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست إنه قبل ساعة فقط من بدء الألعاب، تجمع حشد من الناس في هاراجوكو وهي منطقة التسوق الرئيسية في طوكيو حيث أغلقت الشرطة طريقا رئيسيا مع انطلاق المسيرة.

وهتفت المجموعة أثناء سيرها نحو الإستاد المقام فيه الاحتفال في إشارة إلى اللجنة الأولمبية الدولية: "اذهب إلى الجحيم ، الألعاب الأولمبية!".

وقالت الصحيفة إن الهتافات كانت عالية جدًا ، وكانت مسموعة داخل الإستاد عندما توقفت الموسيقى للحظة صمت تكريما للذين لقوا حتفهم بسبب الجائحة، وأشارت الى انه تمت دعوة أقل من ألف ضيف من كبار الشخصيات إلى هذا الحدث.

ووفقا للتقرير، فقط ثلث سكان البلاد حصلوا على جرعة واحدة من اللقاحات ، مما أثار مخاوف من أن الألعاب الأوليمبية يمكن أن تصبح "حدث متفوق ف نشر العدوى" وقد ثبت بالفعل إصابة أكثر من 100 شخص من المشاركين بالإضافة لاكتشاف عدد منهم لم يحصل على جرعة اللقاح.

وأعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الجمعة، تسجيل 19 إصابة جديدة بكوفيد-19 مرتبطة بالألعاب، وقالت اللجنة المنظمة في تحديثها اليوم الجمعة بأن هناك 3 رياضيين من بين المصابين الجدد.

وأشار التقرير إلى أن أحد الرياضيين كان على اتصال وثيق بلاعبة كرة الطائرة الشاطئية التشيكية والتي ثبت إيجابية إصابتها بالفيروس.