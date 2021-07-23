تكليف الشيخ محمد رجب بتسيير أعمال وكيل مديرية أوقاف البحيرة

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة.



جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتكليف الشيخ محمد رجب عبده خليفة بتسيير أعمال وظيفة وكيل مديرية أوقاف البحيرة. وتمنى وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، التوفيق للشيخ محمد رجب عبده خليفة، فى مهمته الجديدة.

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