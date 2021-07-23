الرئيس السيسى يمازح أحد الضباط المشرفين على تطوير المحاور والطرق الجديدة

وكان الرئيس السيسى، قد تفقد صباح اليوم أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة فى إطار مبادرة "معًا نبنى المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتى تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسى استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد العزازى نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالى أطوال 140 كم، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكبارى.
كما حرص الرئيس السيسى على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والانشائية لمحور التعمير اخذًا فى الاعتبار طبيعة الأراضى فى تلك المنطقة التى يمر بها المحور.
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