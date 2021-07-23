انتظام العمل بمواقف سيارات القليوبية والمنيا.. ولا زيادة فى تعريفة الركوب

جدة - نرمين السيد - أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق محافظة القليوبية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس، وعدم وجود أى زيادة بها، وذلك لعدم وجود أى زيادة فى أسعار السولار.





وأكد الهجان، فى بيان اليوم الجمعة، أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بالتواصل الفورى مع الرقم (01002782373) بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة 114 أو عبر الواتس آب على الأرقام (01119992624 / 01555573040) فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية.

وفى سياق متصل، أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا انتظام سير العمل داخل جميع المواقف فى نطاق المحافظة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعى والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها.

وقال البيان إن المحافظ كلف المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة المرور، ومديرية التموين، وإدارة المواقف، لمتابعة سير العمل بمواقف سيارات السيرفيس والنقل للخطوط الداخلية والخارجية، وكذا متابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية ومتابعة حركة البيع بهدف حماية المستهلك، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، ولضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وناشد المواطنين للتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أى شكاوى للمواطنين فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية على مدار 24 ساعة وهى ( 086 2342200 - 086 232320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.