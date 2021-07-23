/641737/موسيماني-يفجر-مفاجأة-عن-شرب-لاعبي-الأهلي-للكحول

أثار بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد أن تحدث الجنوب إفريقي عن شرب لاعبو المارد الأحمر للكحول خلال تصريحاته الإذاعية ويرصدها دوت الخليج.

وقال موسيماني : " أنا لا أقول أن لاعبي فريقي لا يشربون الكحول لكن 90٪ منهم لا يشرب".

موسيماني يفجر مفاجأة بشر لاعبي الأهلي الكحول

وتابع موسيماني لراديو جنوب افريقيا : "لقد استخدمت جهاز قياس الكحول في صن دوانز ولكني لا أستخدمه في النادي الأهلي".

وأضاف موسيماني لمدرب كايزر تشيفز : "لا يمكنك أن تقول لنا أن لديك مفاجأة وبعد ذلك ننام ، كنت أريد معرفة ماهي المفاجأة ، و كنت أعرف أن خاما بيليام سيلعب وكنت على حق في التجهيز لهذا الأمر".

تصريحات مثيرة من موسيماني

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على تعادل الفريق الأحمر مع البنك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري.

وقال موسيماني عبر تصريحات إذاعية جنوب إفريقية : " حاولنا التسجيل حتى تمكن أفشة من تسجيل الهدف الأول، لكن في الدقائق الأخيرة المنافس أستطاع التعادل ولم نتمكن من العودة، لا توجد لدينا أي أعذار في تلك المسألة".

وعن المنافسة في الدوريتحدث : " على الرغم من انتصاري بالعديد من الألقاب في جنوب أفريقيا، لكنك لن تعرف الطريقة التي تحسم بها البطولة في مصر، نحن علينا أن نتعادل مع الزمالك في النقاط أو نفوز في عدد من المباريات أكثر منهم في نهاية المشوار".

موسيماني يفجر مفاجأة عن شرب لاعبي الأهلي للكحول !!

وتابع موسيماني عن الثقافة والحياة في مصر: " ، أريد أن أكون ودود وأريد أن يرى الشعب هنا أنني أحترم ثقافتهم، وحين جئت لمصر أصبح علي التأقلم مع الثقافة المصرية، وكان علي فهم كيف يأكلون، والدين، لأن ذلك سيساعدني في التدريب ".

وأختتم: "كرة القدم في جنوب أفريقيا لها مذاق خاص أفتقده بعيدا الحياة الكروية في الدوري المصري".