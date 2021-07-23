/641736/رشا-إسحق-فى ذكري-٢٣-يوليو-كانت-تصحيح-مسار-وغيرت-البيئة-الاجتماعية-للمجتمع-المصرى

قدمت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة حقوق الإنسان، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكري الـ ٦٩ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، مشيرة إلى أن مبادئ ثورة يوليو حققت القضاء على الاقطاع و القضاء على الاستعمار والقضاء علي سيطرة رأس المال على الحكم بإقامة جيش وطني قوى حقق ثورة مجيدة نعتز ونفتخر بها باقامة عدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية سليمة.

دوت الخليج

رشا اسحق: ثورة يوليو تعتبر العصر الذهبي للطبقة العاملة

وأضافت أمين سر لجنة حقوق إنسان بمجلس الشيوخ، لـ دوت الخليج، أن ثورة ٢٣ يوليو تعتبر العصر الذهبي للطبقة العاملة المطحونة، التي عانت أشد المعاناة من الظلم و فقدان مبدأ العدالة الإجتماعية، والتي كانت تصحيح مسار وألغت الطبقية بين الشعب المصري، وأصبح الفقراء ولاول مرة قضاة وأساتذة جامعات وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين، وتغيرت البيئة الإجتماعية للمجتمع المصري.

رشا اسحق: الجمهورية الجديدة أخذت على عاتقها الاستثمار فى البشر

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، رشا اسحق، إلي أن هانحن نحتفل ونحن علي أعتاب الجمهورية الجديدة بتحقيق العديد من الانجازات في كافة المجالات في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة اخذت علي عاتقها إعادة بناء الإنسان المصري، واستعادة الهوية المصرية الأصيلة، ورفع شعار الاستثمار في البشر هو افضل استثمار.