/641735/النائبة-سارة-النحاس-ثورة-٢٣-يوليو-تثير-في-نفوسنا-مشاعر-الفخر-والكرامة

قالت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب:” يمر علينا يوم الثالث والعشرين من يوليو كل عام ليثير في نفوسنا مشاعر الفخر والكرامة باسترداد المصريين حكم بلادهم بعد كفاح عظيم، مشيرة إلى أن ثورة 23 يوليو 1952غيرت كثيرًا من تاريخ مصر، والتى وضعت حدًا للفترة الملكية لتبدأ معها الفترة الجمهورية لمصر.

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سارة النحاس: ندعم القيادة السياسية والقوات المسلحة

وأكدت عضو مجلس النواب، سارة النحاس، علي أن هذه المناسبة فرصة كي نعلن ونأكد على تجديد الثقة في القيادة السياسية والقوات المسلحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتفويضنا في كل القرارات التي تحمي الأمن القومي في الداخل والخارج، وكذلك القرارات والمبادرات التي تحقق الحياة الكريمة للشعب المصري العظيم وفي القلب منه العمال، بعد أن أثبتت تلك القيادة أنها امتداد طبيعي لكل الأحداث التاريخية التي خرج فيها الوطن منتصرا وشامخا ومرفوع الرأس.

سارة النحاس: الجمهورية الجديدة بها كل مقومات التنمية

وأشارت النائبة سارة النحاس، إلى أن ثورة 23 يوليو حققت تغييرات جذرية في جميع المجالات لتضع وطننا على خريطة العالم السياسية، مشيرة إلى أن هذه الذكرى تأتي تزامنا مع الإعلان عن الجمهورية الجديدة، التي تتوفر فيها كل مقومات التنمية والحياة الاجتماعية السليمة، مشيرا إلى أن ثورة يوليو 52 وضعت عددًا من المبادئ أبرزها القضاء على الإقطاع، والقضاء على الاستعمار، والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية.