دفاع النواب: ثورة ٢٣ يوليو ألهمت معظم الدول العربية.. وأحدثت تغييرًا جذريًا فى الحياة السياسية

/641734/دفاع-النواب ثورة-٢٣-يوليو-ألهمت-معظم-الدول-العربية-وأحدثت-تغييرا-جذريا-فى-الحياة-السياسية

قال النائب اللواء إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢ راسخة فى وجدان الشعب المصرى، فهى لم تكن ثوره للقضاء على الفساد وتولى ابناء مصر مقاليد الحكم لأول مرة وتغيير نظام الحكم إلى النظام الجمهورى فقط، بل هى ثوره احدثت تغييرًا جذريًا فى الحياه السياسيه فى مصر.

دفاع النواب: مصر عقب ثورة 23 يوليو شهدت قفزة نحو التقدم

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ دوت الخليج، أن البلاد شهدت قفزه قوية نحو التقدم وكان من أبرز إنجازاتها بناء السد العالى والعديد من المصانع وتأميم قناة السويس ويذكر التاريخ ماحققته فى شتى مناحى الحياة، وقاد الضباط الاحرار تلك الثورة فى ظروف عصيبة، وقد ساندهم الشعب الاصيل فى تحقيق أهدافها.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إلي أن ثورة يوليو ألهمت معظم الدول العربيه والأفريقية، وامتد تأثيرها إلى دول أجنبية وتبنت مصر وبعض الدول منظمة عدم الانحياز، كما أن مصر ساندت بعض الدول فى التحرر من الاستعمار وتبنت العديد من المواقف ضد المستعمرين ومناهضه العنصرية، مما دفع دول الاستعمار تحدى مصر فى محاولة لتحجيم دورها الريادى فى المنطقة وتاثيرها المباشر فى مساعدة الدول للحصول على استقلالها.

وأوضح اللواء إبراهيم المصري وكيل دفاع النواب، أن مصر كانت ومازالت لها دور محورى فى التأثير فى المجتمع الدولى وسيظل شعب مصر مساند لجيشه ومدافع عن وطنه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.