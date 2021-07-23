/641733/موسيماني-يكشف-عن-صفقة-جنوب-إفريقية-للأهلي-ويتحدث-عن-موقف-حصد-الدوري

علق بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على تعادل الفريق الأحمر مع البنك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري، مشيرا إلى ضم لاعب جنوب إفريقي ليس من نادي صن داونز ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال موسيماني عبر تصريحات إذاعية جنوب إفريقية : " حاولنا التسجيل حتى تمكن أفشة من تسجيل الهدف الأول، لكن في الدقائق الأخيرة المنافس أستطاع التعادل ولم نتمكن من العودة، لا توجد لدينا أي أعذار في تلك المسألة".

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وعن المنافسة في الدوري يتحدث : " على الرغم من انتصاري بالعديد من الألقاب في جنوب أفريقيا، لكنك لن تعرف الطريقة التي تحسم بها البطولة في مصر، نحن علينا أن نتعادل مع الزمالك في النقاط أو نفوز في عدد من المباريات أكثر منهم في نهاية المشوار".

وتابع موسيماني عن الثقافة والحياة في مصر: " ، أريد أن أكون ودود وأريد أن يرى الشعب هنا أنني أحترم ثقافتهم، وحين جئت لمصر أصبح علي التأقلم مع الثقافة المصرية، وكان علي فهم كيف يأكلون، والدين، لأن ذلك سيساعدني في التدريب ".

وأختتم: "كرة القدم في جنوب أفريقيا لها مذاق خاص أفتقده بعيدا الحياة الكروية في الدوري المصري".

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف.

غيابات الأهلي عن مواجهة البنك

يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.