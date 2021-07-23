/641732/النائبة-ولاء-التمامي-ما-تشهده-البلاد-من-نهضة-امتداد-حقيقى-لثورة-٢٣-يوليو

أكدت النائبه ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ثوره ٢٣ يوليو كانت شعاع نور لكافه الشعوب التي تتحرر من الاستعمار واستطاعت مصر مسانده لتلك الشعوب.

دوت الخليج

ولاء التمامي: مصر غيرت الواقع فى العديد من الدول العربية

وأضافت عضو مجلس النواب، ولاء التمامي، أن مصر تحملت الكثير نتيجه ذلك حيث غيرت الواقع المصري و امتد التغيير إلى كافه الدول العربيه و الآسيويه و الإفريقيه بل دول العالم الثالث كله.

ولاء التمامي: جمال عبدالناصر حقق الكثير من الإنجازات التى عادت على المواطن

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الزعيم جمال عبدالناصر حقق الكثير من الإنجازات التي عادت علي المواطن وعظمت من رصيد مصر الدولي، مؤكدة أن التشابه كبير بين أيام ثوره ٢٣ يوليو والأيام التي نعيشها الآن حيث تحديات داخليه و خارجية.

وتابعت عضو مجلس النواب، ولاء التمامي، قائلة: " كانت أيام حرب و بناء و نحن الآن حاربنا الإرهاب و نخطو نحو بناء الجمهوريه الثانيه و نشهد نهضه في كافه المجالات"، لافته إلى أن ما يحدث الآن هو الامتداد الحقيقي لثوره ٢٣ يوليو وسوف يستمر نضال الشعب المصري حتي يحقق آماله.