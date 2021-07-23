/641723/المهن-الموسيقية-تصدر-بيان-شديد-الهجة-بشأن-تصريحات-إيمان-البحر-درويش

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة ممثلها الفنان هانى شاكر، استنكارها من فعل المطرب إيمان البحر درويش، بعدما بث فيديو مباشر أمس عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يتنافى مع قيم المجتمع.

دوت الخليج يرصد بيان المهن الموسيقية بشأن تصريحات إيمان البحر درويش الأخيرة.

بنود بيان نقابة المهن الموسيقية

وجاء البيان كالتالي: "تستنكر نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته، والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين". واستكمل البيان: "ما قاله وفعله يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقفات الإنسانية القويمة"، وتؤكد النقابة على ثقتها فى قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن، دوت الخليج وطن آمن مستقر".

بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية

فيما جاء بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية كالآتي: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الانجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.

واستكمل البيان: "وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود. وتؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل اليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة !المصرية الوطنية بشأنه".

وأضاف: "كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات و الأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين، دوت الخليج والله الموفق".

إيمان البحر درويش يعلن هجرته من مصر

كان الفنان إيمان البحر درويش تحدث في بث مباشر عبر فيسبوك عن تعرضه لظلم منذ ظهوره في الوسط الفني، وتحدث عن عدة موضوعات أخرى في فيديو اقتربت مدته من 20 دقيقة، وأصدر تصرفا غير لائق، عرضه لانتقادات واسعة، ومن ثم أعلن هجرته من مصر.

ولاقى إيمان البحر درويش هجومًا حادًا من المواطنين جراء ما قام به عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية في أمر مشين على الفن المصري، ومن رجل اعتلى صدارة نقابة الموسيقيين من قبل وينتمي إلى فنان الشعب سيد درويش.

يشار إلى أن إيمان البحر درويش هو حفيد الموسيقار الراحل، سيد درويش، وحقق شهرته من أداء أغاني جده بتوزيعات موسيقية جديدة، وكذلك من بعض أغانيه مثل "طير في السما"، وتولى منصب نقيب الموسيقيين المصريين بين عامي 2017 و2019.