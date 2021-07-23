اضبط تردد قناة الاهلي على NileSat وتابع آخر اخبار الاحمر 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - تردد قناة الاهلي الجديد، الذي تلقي عمليات بحث من قبل العديد من عشاق المارد الاحمر، وذلك نظراً لكون القناة من أهم القنوات الفضائية المميزة، في مصر والمنطقة العربية. وهي من أكثر القنوات الرياضية المحببه لجمهور النادي الأهلي، حيث يتربع النادي على قائمة أقوي الأندية في مصر والقارة السمراء، والوطن العربي. حيث حصد النادي الاهلي تاريخ كبير من البطولات والانجازات الكبيرة، المحلية والقارية. وعليه يهتم الكثير بمتابعة قناة النادي الاهلي الفضائية، الأمر الذي يجعلهم حريصين على الوصول لآخر تحديث لتردد القناة، وعليه نرصد لكم تفاصيل تردد قناة النادي الاهلي المصري في هذا التقرير.

نبذه عن قناة النادي الاهلي

بدأ تردد قناة الاهلي في العام ٢٠٠٨، وبات منذ هذا التاريخ من القنوات التي لها جماهيرية واسعة، حيث تعرض القناة العديد من البرامج والتغطيات الحصرية والمتنوعة، والتي تتمثل في اخبار النادي فقط. وتتناول ايضاً جميع الاخبار والاحداث الرياضية الوطنية والعالمية. وتجدر الإشارة أنه يقدم فريق “مصر فايف” وجميع اعضاء التحرير، التهنئة للمارد الاحمر المصري، وجماهيرة الغفيرة بحصد بطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الـ 10 في تاريخه، ونجدد التهاني أيضاً للشعب الاسلامي بحلول عيد الاضحى المبارك.

برامج قناة النادي الأهلي المصري 2021

تعرض قناة الاهلي العديد من البرامج القوية، والتي نتلقي نسب مشاهدات عالية، والتي منها برامج ١٠ الصبح في الاهلي، والذي يقدم مختلف الاخبار الخاصة بالمارد الاحمر. وبرامج أخري تحلل المباريات التي يخوضها الفريق خلال الفترات القادمة، والتي منها برنامج السادسة والذي يستضيف العديد من الضيوف المختلفين المميزين، كما من بينهم أهم رموز النادي الاهلي ومنتخب مصر. كما تعرض كذلك مختلف البرامج الاخرى، والتي تقدم كل ما يخص النادي في مختلف الجوانب. وعليه نعرض لكم تردد قناة الاهلي في الفقرة الاتية.

تردد قناة الاهلي 2021