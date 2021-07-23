الرئيس الأب.. "الإيد الشقيانة فيها البركة.. واطحن نفسك ولا حد يغلبك".. فيديو

مواقف إنسانية عديدة للرئيس السيسى ظهرت خلال تعامله مع بعض المواطنين كان فيها الرئيس الإنسان الذى تعامل بروح الأب ويطمئن على أحوال المصريين، آخر هذه المواقف خلال تحدثه مع رب أسرة وأولاده عندما يقود دراجته الهوائية بتلقائية وسط عدد من المواطنين بمنطقة العلمين، ودار حوار بين الرئيس والأسرة للتعرف على أحوالها والاستماع لمطالبها.

وتعرف على أسماء الأولاد وسؤال الأب عن مسكنه ووظيفته وراتبه حيث يعمل في العلمين وسأل الرئيس الأبناء عن دراستهم ومذاكرتهم وطموحاتهم فيما رد الوالد "ربنا يخليك لينا ياريس" ليوجه الرئيس رسالة للأب: "الإيد الشقيانة ديه يد فيها البركة".

الرئيس الإنسان أجرى أيضًا حواراً مع مجند للتعرف على أحواله وقال الشاب: محتاج وظيفة بعد ما أخلص جيش والناس مبيخلوش الصغير يكبر ليرد الرئيس: اطحن نفسك ولا حد يغلبك أبداً

هذه المواقف لا تنتهى لكنها تؤكد حرص الرئيس على الاستماع إلى المواطنين على اختلاف فئاتهم والتعرف على أحوالهم عن قرب.