مخاطر استباحة المال العام والحق العام.. عنوان خطبة الجمعة القادمة

جدة - نرمين السيد - وكتب جمعة، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "يسرنا أن ننشر موضوع خطبة الجمعة القادمة 20 من ذى الحجة 1442هـ الموافق 30 يوليو 2021م، تحت عنوان مخاطر استباحة المال العام والحق العام".

كما أكد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مضيفًا: "نسأل الله عز وجل السداد والتوفيق للجميع".