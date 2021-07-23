تموين الإسكندرية : تحرير 31 محضرًا فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك

وأفادت مديرية التموين، فى بيان لها اليوم، بأن المحاضر التى تم تحريرها شملت 16 محضرًا متنوعًا لمخابز بلدية مخالفة، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص، محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.
وأشار البيان إلى أنه لم يتم رصد أى مشاكل فى إنتاج أو بيع رغيف الخبز للمواطنين وكذلك توافر اسطوانات البوتاجاز، مضيفًا أنه لا يوجد أى مشاكل بالنسبة لمحطات تموين السيارات بعد الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية، كما تواصل المنافذ التموينية صرف المقررات التموينية للمواطنين وتوافر اللحوم والسلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية.
وصرح المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسى بأن عيد الأضحى هذا العام جاء بالتزامن مع استقبال المحافظة لإعداد متزايدة من المصطافين، وحرصت مديرية التموين على توفير السلع الغذائية والتموينية والخبز البلدى واسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية وتكثيف الحملات الصباحية والمسائية لمتابعة الأنشطة التموينية بالمحافظة.
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