السيسى: المشروعات الجارية بالإسكندرية هدفها تغيير الواقع

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال متابعة مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، اليوم الجمعة، أن وزارة النقل من أكثر الوزارات التى حصلت على مخصصات خلال الفترة الماضية، متابعًا: "كل القطاعات والوزارات عايزة كده، والطرق محتاجة فلوس كتير جدًا، ولا يجب أن نؤجلها".

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