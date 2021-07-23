/641730/موقف-حسين-الشحات-من-المشاركة-مع-الأهلي-أمام-الإنتاج-الحربي-بالدوري

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف مشاركة حسين الشحات لاعب الفريق في مباراة الإنتاج الحربي والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء الأحد على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز.

وعلم دوت الخليج أن حسين الشحات يُعاني من جزع خفيف في الرباط الداخلي للركبة أثناء مشاركة اللاعب في مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موقف حسين الشحات أمام الإنتاج الحربي

ويتوقف ضم حسين الشحات لقائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي على الفحص الطبي والذي من المقرر أن يخضع له اللاعب على هامش مران الغد قبل المواجهة المرتقبة أمام الإنتاج الحربي الأحد المقبل على الرغم من صعولة لحاق اللاعب حسبما أكد أبو عبلة طبيب الفريق.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري

وتقام المباراة بين الأهلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة من مساء الأحد على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الممتاز في المواجهة التي يسعى خلالها المارد الأحمر في مداوة الجراح عقب التعادل مع البنك بهدف لكل فريق والتفريط في نقطتين في صراعه على بطولة الدوري مع الزمالك متصدر ترتيب البطولة برصيد 61 نقطة بينما يحتل الفريق الأحمر الوصافة برصيد 54 نقطة وبفارق 3 مواجهات أقل من الفارس الأبيض.

تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري

في حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف «ياسر إبراهيم»، بدر بانون، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، آليو ديانج «حمدي فتحي»، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، جونيور أجايي، محمد شريف.

غيابات الأهلي عن مواجهة البنك

يغيب عن الاهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام، لوجودهم مع المنتخب الأولمبي في طوكيو، وحسين الشحات للإصابة.

قائمة الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بالدوري

حراسة المرمى: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمد هاني وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومحمد مجدي "أفشة" وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن ووالتر بواليا ومحمد شريف.