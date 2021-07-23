/641727/منال-هلال-في-ذكري-٢٣-يوليو--يجب-ان-نستلهم-العظات-التي-تتمثل-في-وحدة-الشعب-والجيش

قالت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه يعتبر يوم الثالث والعشرون من يوليو لعام ١٩٥٢ يوم فاصل في تاريخ الامة المصرية، حيث يعد هذا اليوم بمثابة اللبنة الاولى نحو تاسيس الدولة المصرية المستقلة الرائدة على المستوى الاقليمي والدولي.

واكدت هلال انه في مثل هذا اليوم تحرك الجيش المصري العظيم استجابة لنداء الجماهير المصرية والتي كانت تتطالب بالتغيير وبانقاذ الوطن ممن كانوا على وشك ان يضيعوه ولم يكونوا على دراية بقيمة الامانة التي حملوها في اعناقهم.

واوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقد فتحت ثورة الثالث والعشرين من يوليو الباب الكبير للمصريين لكي يعبروا عن انفسهم ويفجروا كل طاقاتهم الابداعية في كل مجالات الحياة وذلك من خلال اتاحة التعليم والثقافة لكافة افراد الشعب المصري فتشكلت بناء على ذلك الطبقة الاجتماعية التي رسمت صورة مصر الحديثة حتى وقتنا الراهن .

فعلى صعيد الانجازات الثقافية فلقد انشات ثورة يوليو الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقصور الثقافة، والمراكز الثقافية بكافة محافظات الجمهورية وذلك لتحقيق توزيع عادل للثقافة وتعويض مناطق طال حرمانها من الإبداع الذي احتكرته القاهرة العاصمة.

كما اتاحت الثورة انتاج افلام مصرية معتمدة على الأدب المصري الأصيل بعد ان كانت الافلام في السابق تعتمد على الاقتباس من القصص والأفلام الأجنبية.

واختتمت: اننا في ذكرى هذا اليوم العظيم يجب ان نستلهم العظات والعبر والتي تتمثل في وحدة الشعب والجيش من اجل خدمة الوطن كما نستلهم العطاء والتضحية لاجل انشاء الحياة الكريمة التي يستحقها الشعب المصري سواء الاجيال الحالية او تلك التي ستتسلم الراية لكي تكمل مسيرة التقدم والتنمية لمصرنا الغالية .