الرئيس السيسى يطالب المسئولين عن "حياة كريمة" بالتعاون مع أهالى القرى لتحسين المخرج النهائي للمشروع

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من الرسائل والنصائح لضباط القوات المسلحة المشاركين ضمن في تنفيذ مشروع حياة كريمة، لتنمية وتطوير قرى الريف المصرى.

وقال الرئيس السيسى خلال تفقده أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة بمناطق شرق وغرب الإسكندرية، أن "حياة كريمة" فضل من ربنا وأمر غير مسبوق، واذا تم بشكل صحيح سيكون أمر غير مسبوق وبأسلوب غير مسبوق، مؤكداً على أهمية أن تعمل مجموعات العمل في توقيت متزامن لكى يعلم مواطني القرى حجم العمل الذى يتم لصالحهم، مشدداً على أنه يتابع على مدار اللحظة ما يتم من تنفيذ في المشروع.

وأضاف الرئيس السيسى: باحلم ان الحاجة دى ترضى ربنا ثم ترضينا، وعلشان كده الموجود لازم يكون عنده لامركزية في القرار، ويكون هناك سياق عام للشئ الذى نفكر فيه خلال تنفيذ مشروعات حياة كريمة في القرى.

وقال الرئيس السيسى أن المطلوب هو إحداث تغيير في حياة المواطنين بالقرى، لنخرج في النهاية بالقرى وهى في شكل مختلف، مطالبا بالتعاون مع أهالى القرى، لتحسين المخرج النهائي للمشروع، وقال "اذا خرجنا بمياه وصرف وطرق دون تغيير شكل القرية تماما، لن يكون هذا كاف".

وأشار الرئييس السيسى إلى مقترح بإجراء مسابقة لأفضل مركز وأفضل محافظة وأفضل قرية في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، مع وضع رقم مميز للحائزين على المراكز الأولى وللمشرفين على تنفيذ المشروع، لافتا إلى أن المكافأة لا تقدر مادياً وإنما في معناها ومقدار الجهد والعمل الذى تم.