الرئيس السيسى: لا بد من إزالة كل التعديات والمحافظ رئيس جمهورية فى محافظته

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال استماعه لخطط تطوير محاور التنمية في الإسكندرية، إنه لا بد أن تتعاون أجهزة الدولة لرفع أى تعديات على حرم الترع، ولا بد من رفع كفاءة الترع وتدبيشها.

وأضاف الرئيس السيسى خلال استماعه لخطط تطوير محاور التنمية فى الإسكندرية: لا بد من الانتهاء من التعديات والتجاوزات الموجودة فى البلد، وكما أكدت سابقا أن المحافظ هو رئيس جمهورية فى محافظته وعلى الجميع التكاتف لإزالة التعديات.

وتابع الرئيس السيسى قائلا: لا بد من رفع كفاءة البحيرات وحمايتها من التعديات وهذا الكلام للسنوات القادمة، ولا بد من تقنين الأوضاع وتخطيطها ومتابعتها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد صباح اليوم أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".