الرئيس السيسى عن محور التنمية بالإسكندرية: محدش كان بيعمل كده على مدار 100 سنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استماعه لشرح خطط تطوير محاور التنمية في الإسكندرية: "محدش كان بيعمل كده على مدار 100 سنة.. الهدف من إقامة هذه المشروعات تغيير الواقع بمحافظة الإسكندرية".

وأضاف الرئيس السيسى: النهاردة وزارة النقل أكثر وزارة أخدت مخصصات خلال الفترة الماضية وكل القطاعات والوزارات عاوزة كدة وعلشان نعمل الطرق محتاجة فلوس كثيرة جدا ولا بد أن لا نؤجلها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن محور التعمير هام لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الأساسية، التى نالت اشادات من المؤسسات العالمية.

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، هى المستقبل الحقيقى لاستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وكما قال الرئيس كفانا أخطاء الماضى حيث تخصيص الأراضى لإنشاء قرى سياحية فقط كانت تستغل لمدة أسابيع.