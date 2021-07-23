رئيس مدينة القصير: لا زيادة بتعريفة الركوب بعد تحريك أسعار البنزين

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مدينة القصير أشرف البيه، انتظام سير العمل داخل الموقف الإقليمى بالمدينة، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات السرفيس والتاكسى، وعدم وجود أى معوقات، عقب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية تحريك قيمة المواد البترولية وتثبيت أسعار السولار.





ووجه رئيس مدينة القصير، بحسب بيان صادر اليوم عن محافظة البحر الأحمر، كافة الأجهزة المعنية بالمدينة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من إدارة التموين وإدارة المواقف وإدارة الأزمات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب. وناشد جموع المواطنين بالتواصل الفورى مع إدارة المواقف بالوحدة المحلية للمدينة، فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة عمليات المدينة على الرقم 0653330040. وقال إن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى بتفعيل عمل الجهات الرقابية، والتأكيد على المتابعة المستمرة لجميع المواقف بمدن المحافظة، وذلك عقب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك قيمة المواد البترولية وتثبيت أسعار السولار.

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