مدبولى: مصر تتبنى برنامجا استثنائيا منذ 2015 لتحقيق طفرة فى البنية الأساسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الدكتور مدبولى، فى كلمته خلال تفقد أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة فى إطار مبادرة "معا نبنى المستقبل" بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مجلة (إيكونوميست) الاقتصادية أكدت فى تعليقها الذى أوردته فى شهر يوليو الحالى عن الوضع الاقتصادى المصرى، أن استمرار زيادة إنفاق الحكومة المصرية على مجالات الطرق والبنية الأساسية له تأثير كبير جدا على النمو الاقتصادى وإتاحة فرص التنمية بصورة مختلفة على جميع المجالات لأن الطرق هى شرايين التنمية لكل الدول فى العالم.

وأوضح رئيس الوزراء أن المنطقة من أول غرب الإسكندرية وحتى منطقة السلوم هى ما يطلق عليها المستقبل الحقيقى لاستيعاب أكبر زيادة سكانية فى مصر، حيث أنه فى المخطط الخاص بالتنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 من المفروض أن تستوعب هذه المنطقة بالظهير الصحراوى التابع لها أكثر من ثلث الزيادة السكانية التى ستحدث على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن مصر نفذت 7.000 كيلومتر من المحاور الجديدة الرئيسية فى هذه المرحلة بالإضافة إلى رفع كفاءة 5.000 كيلو أخرى وهى كانت طرق سريعة قائمة.

وأشار إلى أن هذه المنطقة ومع تطوير ميناء الإسكندرية والدخيلة وميناء أبوقير مرورا بكل الطرق التى يتم تنفيذها من غرب الإسكندرية وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يكون التخطيط كله عبارة عن تجمعات تنموية تفاديا للخطأ السابق بتخصيص الأراضى فقط لقرى سياحية ولكننا ننظر لعملية تنموية كبيرة ولتحقيق ذلك كان يجب أن ننشئ ونطور كل شبكات الطرق الموجودة فى هذه المنطقة.

وتابع أن هذه المنطقة سيكون بها مجموعة من المناطق التنموية بدءا من منطقة سيدى كرير ومنطقة برج العرب ومدينة العلمين الجديدة ومخططات لمدن أخرى بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة الذى يعتبر أحد أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو سيكون فى الظهير الجنوبى الغربى والذى يستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان على الأقل كمرحلة أولى، لذلك مع تطوير وتنفيذ كل شبكات الطرق فى هذه المنطقة بالإضافة إلى القطار السريع وتطوير الموانئ هذا ما يستهدف تحقيق التنمية المتكاملة لهذه المنطقة.