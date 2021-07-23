/641726/أيمن-محسب-في-ذكري-٢٣-يوليو--نشعر-بفضلها-وفضل-من-قاموا-بها

قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب أن ثورة ٢٣ يوليو ثورة استرداد الوطن مشيرا إلي انه، لايمكن ان ينكر اي مصري وطني ان ثورة ٢٣ يوليو هي بمثابة العودة الي حضن الان الدافء والشعور بالعوده من الغربة داخل حدود الوطن .

وأكد محسب ان تلك الثورة التي جعلت المصري يشعر بالوطن ويمشي فيه مرفوع الراس لاينحني بداخله الا لله عز وجل لا ملك او امير او اقطاعي مؤكدا علي أن تلك الثوره التي نشعر بفضلها وفضل من قاموا بها من ابناء مصر في القوات المسلحه خير اجناد الارض اللذي حموا مصر واهلها علي مر العصور منذ الملك احمس وحتي الرئيس عبد الفتاح السيسي واختتم: تحية اجلال وشكر من اعماق قلب المصرين علي مر العصور لجيشنا العظيم الباسل .

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