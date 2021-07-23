/641725/منيرة-الاشقر--ثورة-٢٣يوليو-نموذج-يحتذي-به-أحرار-العالم

قالت النائبة منيرة الاشقر عضو مجلس النواب إن ثورة 23يوليو ثورة حددت أهدافها من القضاء علي الإقطاع والاستعمار وسيطرت راس المال وعودة مقدرات الوطن للشعب مشيرة إلي أن أهم هدف تحقق في ثورة يوليو اقامه جيش وطني قوي وحياه ديمقراطيه سليمه وعداله اجتماعيه.

وأكدت الأشقر إن ثورة ٢٣ يوليو حققت أهدافها رغم المؤامرات التي حيكت لها الحروب والتي فرضت علينا ولكن كان للجيش والشعب المصري كلام ورأي اخر وخاضت مصر معارك وحروب لتثبت للعالم أجمع أن حق الحرية حق مكتسب. وأشارت عضو مجلس النواب منيرة الاشقر إلي أن ثوره يوليو نموزج يحتذي به ودروس يستفيد منها احرار العالم فامتداد اثار ثوره23يوليو لتعطي كافه جوانب الحياه السياسيه والاقتصاديه والسياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في مصر فتحية للشعب المصري وجيشه العظيم في ذكري ثورة ٢٣ يوليو .

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