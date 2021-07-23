إيريني ثابت لـ دوت الخليج: حياة كريمة نظرة شمولية للإرتقاء بالمجتمع ككل 

/641722/إيريني-ثابت-لـ-تحيا-مصر-حياة-كريمة-نظرة-شمولية-للإرتقاء-بالمجتمع-ككل

أشادت النائب إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق الرئيس السيسي المشروع القومي حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول حياة كريمة، مؤكدة انها تجربة متفردة ومميزة تحدث لأول من خلال مشروع قومي عملاق يهدف إلى بناء الانسان البسيط ويعيد النظر للقرى الفقيرة.

دوت الخليج

إيرني ثابت: حياة كريمة مبادرة شمولية تسعى لتقديم الخدمات فى البنية التحتية والأساسية

وثمنت النائبة إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ، المبادرة الرئاسية حياة كريمة موضحة أنها شمولية ينظر من خلالها لكل قرى الريف المصري، فضلا عن تقديم مختلف الخدمات فى البنية التحتية والأساسية.

إيرني ثابت: دخول جميع القرى المبادرة يؤكد حرص مصر على الاهتمام بالإنسان

وأشارت النائبة إيريني ثابت، عضو مجلس الشيوخ، إلي دخول جميع قرى مصر للمشروع على مراحل مختلفة، مما يؤكد حرص الدول على الإهتمام بالانسان مما يعطي ثقة بين المواطن ووطنة وان الدولة تعمل على توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن المشروع يهدف إلي الارتقاء بالحياة اليومية والمجتمع، من خلال وزيادة الوعي وتغيير الثقافة،مشددة أن المشروع يستهدف رفع الوعي الاحتماعي والاقتصادي مما يساعد على وجود خريطة جديدة جغرافية جديدة للمواطنين، موضحة سيكون له مردو د ايجابي على الدولة ككل.