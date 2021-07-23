أخبار مصرية

كل ماتريد معرفته عن حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.. دخول مهيب للبعثة المصرية.. هداية ملاك تدخل التاريخ.. والبعثات العربية تحضر بقوة.. وحفل استعراض يبهر العالم

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محمود الجنايني 0 تبليغ

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/641720/كل-ماتريد-معرفته-عن-حفل-افتتاح-أولمبياد-طوكيو-2020-دخول-مهيب-للبعثة-المصرية-هداية-ملاك-تدخل-التاريخ-والبعثات-العربية-تحضر-بقوة-وحفل-استعراض-يبهر-العالم

شهد حفل إفتتاح أولمبياد طوكيو 2020 العديد من الأخبار والأحداث على مدار 3 ساعات كاملة لحفل الإفتتاح  لعل أبرزها مشاركة مصر بأكبر بعثة عربية في الحفل فضلا عن حمل هداية ملاك للعلم لأول مرة في التاريخ. 

أطلق الإمبراطور الياباني ناروهيتو إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020 بعد إنتهاء مراسم عرض المنتخبات المشاركة والتي ضمت العديد من دول العالم على راسها مصر المشاركة بأكبر بعثة في تاريخها وأكبر بعثة عربية في تلك النسخة. 

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رسميا.. إمبراطور اليابان يفتتح أولمبياد طوكيو 2020

واثار الحفل تداولا كبيرا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أثارت البساطة واستخدام التكنولوجية في لفت انتباه الجماهير والمتابعين لحفل افتتاح أولمبياد طوكيو.

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وقررت اللجنة المنظمة الأولمبية منح ثنائي من كل بعثة تحمل العلم ، على أن يكون طرفا من الرجال والطرف الأخر من السيدات وهو ماحدث مع البعثة المصرية في طوكيو 2020. 

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حلت البعثة المصرية في الترتيب الأول من حيث المجموعات التي تضم أول 50 دولة لحفل إفتتاح أولمبياد طوكيو ، وشهدت الساحة حضور عدد كبير من أفراد البعثة المصرية حيث  تعد البعثة الحالية هي الأكبر في تاريخ مصر.   

رد فعل «صادم» لـ قناة bein بمجرد ظهور العلم الإسرائيلي في افتتاح طوكيو 2020

أثارت قناة  bein sport الجدل بمجرد دخول العلم الإسرائيلي في إفتتاح أولمبياد طوكيو 2020 والمقام حاليا في اليابان بمشاركة العديد من دول العالم في مختلف الألعاب. 

ورفض معلقي bein sport التعليق على دخول إسرائيل في حفل إفتتاح الأولمبياد ، وفضل الحديث عن بعض قواعد البطولة وكيفية إختيار ترتيب البعثات في إشارة لعدم رغبته في ذكر أسم بعثة الكيان الصهيوني.

القنوات الناقلة لافتتاح طوكيو 2021

ومن المقرر أن يقام  حفل الافتتاح في الملعب الوطني الجديد في اليابان في حي شينجوكو بطوكيو في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، على أن تقوم  قناة بي إن سبورت المفتوحة بنقل الحدث ، وستقوم القناة ببدء التغطية قبل ساعتين من الموعد المحدد لانطلاق الحفل.

منتخب كرة القدم في أولمبياد طوكيو 

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي 

كرة اليد في اولمبياد طوكيو 

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي - عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع - محمد سند – أكرم يسري - أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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