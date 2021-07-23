نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر أنبوبة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المستخدمين عن أسعار البنزين الجديدة خلال هذه الفترة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية خلال هذه المرحلة بتنفيذ آليات تطبيق السعر التلقائي للمنتجات البترولية في جمهورية مصر العربية بشكل ربع سنوي في اجتماعها عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بضرورة تعديل أسعار البنزين الحالية في السوق المحلي المصري من يوليو الجري وحتى سبتمبر 2021.

أسعار البنزين اليوم

وأعلنت اللحنة عن تعديل سعر بيع المنتجات البتولية والتي منها جميع أنواع البنزين اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً، والتي جاءت كالتالي: ” لتر البنزين 80 بسعر 6.75 جنيهاً، أما سعر لتر بنزين 92 بسعر 8 جنيهات و9 جنيهات لسعر لتر 95، كما تم تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيها للتر الواحد، كما تم أيضاً تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي.

سعر أنبوبة البوتاجاز

ووسط متابعة جميع المصريين لـ أسعار البنزين الجديدة خلال هذه المرحلة، بدأ العديد يسأل عن أسعار أسطوانة البوتاجاز خلال هذه الفترة، حيث لم يشهد سعر الأسطوانات أي تحركات في الأسعار حيث تم تثبيت السعر من اجل الحفاظ على نفقات الأسرة المصرية خلال هذه المرحلة وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة خلال هذه المرحلة الهامة وظل سعر الأسطوانة عند 65 جنيهاً، مما يؤدي إلى استقرار السوق المصري وخاصة أن بعض المحلات ما زالت تعتمد على أسطوانات البوتاجاز.

لم تحرك الحكومة الصرية سعر أنبوبة البوتاجاز حيث استقر السعر لمدة أكثر من عامين، حيث تسعى الدولة المصرية خلال هذه المرحلة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من أجل السيطرة على الأسواق وتنفيذ الحماية الاجتماعية للمواطنين خلال المرحلة القادمة، بما يضمن ثبات الأسعار وتقديم الدعم المناسب للجميع بالشكل المناسب خلال هذه المرحلة الهامة.

ومن المعروف للجميع أن سعر أنبوبة البوتاجاز تؤثر كثيراً على الأسرة المصرية، حيث أنه ما زل العديد من الأسر المصرية تستعمل أنابيب البوتاجاز ، وخاصة في المناطق التي لم يدخل إليها الغاز حتى الآن، وبالتالي فإن تثبيت السعر له خلال الفترة الحالية يعمل على رفع العبء عن الأسرة المصرية خلال هذه المرحلة التي ارتفعت فيها أسعار الكهرباء والمياه حرصاً من الحكومة على تقديم الدعم لجميع المواطنين.