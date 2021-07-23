رئيس الوزراء: نستهدف استصلاح مليون فدان في الدلتا الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال استماع الرئيس عبد الفتاح السيسى لخطط تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة "معاً نبني المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، أن الدولة تستهدف استصلاح مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة.

وأكد مدبولى "كفانا الخطأ التاريخى بتخصيص الأراضى للقرى السياحية، ولابد أن نطور كل الطرق الموجودة بهذه المنطقة بدءا من سيدى كرير لمدينة العلمين الجديدة بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة"، لافتاً إلى أن كل الشبكات الموجودة مع تطوير الموانى وتظهر أهمية محور التعمير، وستكون الموانئ منافذ تصديرية لهذه المنطقة.

وتابع: خلق مجموعة من المحاور في هذه المنطقة ينشىء شبكة كاملة من عملية التنمية في هذا المكان ويمكن ربطه بمنطقة الدلتا مستقبلا.