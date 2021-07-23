الرئيس السيسى يطمئن على مراحل سير العمل فى محور التعمير

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "إكسترا" نيوز، جانبا من لقاء الرئيس السيسى، بعدد من القيادات التنفيذية، حيث اطمأن الرئيس على مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير بالإسكندرية.





وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة فى إطار مبادرة "معاً نبنى المستقبل" بمحافظة الإسكندرية، والتى تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد العزازى، من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالى أطوال 140 كم، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكبارى.

كما حرص الرئيس على الاطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والانشائية لمحور التعمير أخذا فى الاعتبار طبيعة الأراضى فى تلك المنطقة التى يمر بها المحور.

وقد وجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسى وإنشائى يراعى استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور لمدى زمنى مستقبلى لا يقل عن 20 سنة، أخذاً فى الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور فى تنظيم الحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية ومحيطها الجغرافى، فضلاً عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

كما وجه الرئيس فى هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان.